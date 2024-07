Kaja Śródka zdradziła, jak radzi sobie w roli mamy. Znana projektantka w wywiadzie dla Party.pl przyznała, że okres po urodzeniu syna nie był dla niej łatwy. Teraz, gdy synek Teodor ma już 1,5 roku, wszystko się zmieniło. Kaja opowiedziała, że kolejne etapy rozwoju synka przynoszą zarówno jej, jak i jej partnerowi Patrykowi Mikiciukowi wiele radości.

Zaczyna gadać, wie czego chce, pokazuje, o co mu chodzi - jest po prostu do zjedzenia! Ja uwielbiam Tosia za jego delikatność, za jego blond włosy, za jego artystyczne podejście do kolorowanek - powiedziała Kaja Śródka.