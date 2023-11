O zdrowie Kai walczy również Doda.

Rak, który zaatakował Kaję, jest złośliwy:

Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko ma raka, że może umrzeć, umiera część Ciebie. Neuroblastoma, złośliwy nowotwór układu nerwowego. Rak tak okrutny, że atakuje tylko dzieci, zabierając życia tych najbardziej niewinnych – 50% chorujących na niego pacjentów nie obchodziło jeszcze drugich urodzin. 50% dzieci umiera. Gdy guz zaczyna dawać objawy, wtedy oznacza zazwyczaj, że to IV stadium, że są przerzuty do kości i szpiku. Tak jak u Kai. ... Na rozmowę z lekarzami czekaliśmy jak na ścięcie głowy. Bardziej niż o życie Kai baliśmy się chyba tylko jednego – że powiedzą nam, że to koniec, że nie ma szans, że już nic nie da się zrobić. Słowa docierały do nas jak z oddali… Sytuacja jest bardzo, bardzo zła, ale lekarze będą walczyć o życie naszej córeczki. Nie będzie to łatwe, bo Kajka po wieloletnim leczeniu ma wiele powikłań… Dobranie odpowiedniego leczenia będzie bardzo trudne, ale możliwe. Wiemy, że jeśli gdziekolwiek mogą uratować życie Kai, to tylko tam. W Polsce Kaja przeszła wszystkie dostępne protokoły leczenia.