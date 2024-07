Przez długi czas Kaja Paschalska pojawiała się tylko antenie TVP w serialu "Klan". Po tym jak skończyła przygodę z muzyką, na salonach bywała bardzo rzadko, albo prawie wcale. Teraz się to chyba zmieni, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że Paschalska zagra w serialu "Hotel 52". Wcieli się w nim w postać kobiety samotnie wychowującej 7-letniego synka.



Z tej okazji Kaja pojawiła się na bankiecie z okazji zakończenia zdjęć do serialu. Dojrzała wyglądała pięknie, a dobry humor jej w ogóle nie opuszczał.



Trzymamy kciuki za powrót Kai i mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej imprezie...



