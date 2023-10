Kiedy Kaja Paschalska zaczęła pracę na planie serialu "Klan", była bardzo młodą dziewczynką. Mimo upływu lat, doskonale pamięta te czasy. Teraz wróciła do nich w specjalnym wywiadzie. Okazało się, że artystka nie wspomina ich najlepiej, gdyż to właśnie wtedy nabawiła się traumy na całe życie.

Ciężko uwierzyć w to, że Kaja Paschalska gra w serialu "Klan" już od 26 lat. Od 1997 roku wciela się w rolę Oli Lubicz i choć próbowała swoich sił na scenie muzycznej, to jednak najbardziej jest znana z gry w najdłużej emitowanej telenoweli w historii polskiej telewizji. Wiadomo, że cały czas jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie udziela wywiadów. Niedawno porozmawiała z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz. W wywiadzie dla "Wprost" opowiedziała, jak kariera w tak młodym wieku wpłynęła na jej dorosłe życie.

Aktorka wyjawiła, że taka sytuacja, w jakiej ona znalazła się w swoim dzieciństwie, dziś jest dla niej niewyobrażalna. Wszystko dlatego, że nikt jej wówczas nie chronił przed zderzeniem ze światem show-biznesu. Postrzegano jej udział w serialu, jako wielką szansę. Z tego powodu wielokrotnie znajdowała się w "nieadekwatnych do wieku sytuacjach".

- Patrząc na to z perspektywy dorosłej kobiety, niewyobrażalnym jest dla mnie wpuszczenie dziecka w świat dorosłych bez osoby, która byłaby stałym filtrem tego, co się dzieje, która tłumaczyłaby, chroniła i nie dopuszczała, żeby ono samo musiało odnajdywać się w nieadekwatnych do wieku sytuacjach, nie mając jeszcze kompetencji, żeby rozumieć, co się dzieje i stawiać granice. To, jak potoczyło się moje życie, dało mi ogromne możliwości, ale emocjonalny koszt tego był ogromny - mówiła Kaja Paschalska.