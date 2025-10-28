Szokująca informacja obiegła media – Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niespodziewanie odwołali swój udział w zaplanowanym na 29 października odcinku programu „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, emitowanego w Polsacie. Oboje znani są z udziału w „Tańcu z gwiazdami”, a ich obecność w kabaretowym show była zapowiadana od tygodni.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez redakcję Plejady, udział aktorów był integralną częścią scenariusza odcinka. Reklamy z ich udziałem były już wyemitowane w telewizji, co dodatkowo potęguje zaskoczenie i wzburzenie produkcji.

Kabaret K2 komentuje nagłą nieobecność Kaczorowskiej i Rogacewicza

W reakcji na zaistniałą sytuację Kabaret K2, za pośrednictwem Dominiki Najdek, członkini grupy, przesłał do redakcji Plejady oficjalne oświadczenie.

Nie znamy powodów nieobecności Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Środowy odcinek odbędzie się zgodnie z planem o 20.30. Agnieszki i Marcina niestety nie było, ale byli tematem odcinka poinformowała Najdek.

Z wypowiedzi tej jasno wynika, że kabaret nie został uprzedzony o decyzji celebrytów i był zmuszony zareagować błyskawicznie, by nie zawieść widzów i wypełnić zapowiedziany program.

Nieznane kulisy decyzji Kaczorowskiej i Rogacewicza

Co dokładnie skłoniło Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza do nagłego wycofania się z programu? Na ten moment nie są znane żadne oficjalne powody. Osoba z otoczenia produkcji, cytowana przez „Super Express”, nie kryła oburzenia: „Ich udział w programie był zaplanowany od wielu tygodni, cały odcinek został napisany i przygotowany pod ich udział. W telewizji poszły już reklamy zapowiadające Kaczorowską i Rogacewicza. Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony”.

Brak komunikatu ze strony samych zainteresowanych tylko podsyca atmosferę domysłów i medialnego szumu wokół sprawy.

