Drugi sezon programu „Żona dla Polaka” rozpoczął się na antenie TVP z dużym zaskoczeniem. Kacper Kuszewski, znany z roli Marka Mostowiaka w serialu „M jak miłość”po raz kolejny pojawił się w randkowym show. W poprzedniej edycji programu aktor występował głównie jako lektor, jednak teraz towarzyszy uczestnikom w roli gospodarza.

Show kręcony jest w Toronto, a aktor wraz z ekipą udał się do Kanady, aby relacjonować losy uczestników poszukujących miłości. Kuszewski w rozmowie z „Faktem” podkreśla, że jego nowa rola daje mu ogromne pole do działania i poznawania uczestników z bliska. Powiedział też coś nieoczekiwanego. Uczestnicy mogą nie być zadowoleni!

Kacper Kuszewski komentuje kulisy programu "Żona dla Polaka"

Kacper Kuszewski w wywiadzie dla "Faktu" zapewnia, że emocje prezentowane na ekranie w programie "Żona dla Polaka" są autentyczne. Choć niektóre aktywności, takie jak randki, rejsy łódką czy lekcje tańca, są aranżowane przez produkcję, to relacje między uczestnikami są spontaniczne i szczere.

No cóż, drodzy państwo, byłem tam, byłem przy tym. To, co jest rzeczywiście aranżowane przez produkcję, to są pomysły na te aktywności, które wspólnie ci uczestnicy przeżywają. Jakieś randki, rejsy łódką, nauka tańca (...) czy to, żeby pokazać Toronto. Nawiasem mówiąc, uważam, że fakt, że jest to sfilmowane w Toronto, jest dużym walorem tego programu. Ja przynajmniej mam ogromną przyjemność, oglądając program, bo to miasto jest fotogeniczne i to widać. Natomiast ja tam byłem, ja sam rozmawiałem z tymi uczestnikami, to, co się dzieje między nimi, to, co oni mówią, to, jak reagują na siebie - tego się nie da wyreżyserować. To nie są aktorzy - powiedział Kacper Kuszewski w wywiadzie dla 'Faktu'.

Kacper Kuszewski z "Żony dla Polaka" ujawnił to o związkach

W rozmowie z dziennikarzem „Faktu” aktor przyznał, że nie byłby skłonny wejść w związek na odległość. Zadając to pytanie uczestnikom programu, spotkał się z różnymi odpowiedziami. Niektórzy traktowali udział w show jako przygodę, nie myśląc jeszcze o realnych konsekwencjach ewentualnej przeprowadzki.

Tak, to było rzeczywiście ciekawe i ja też o to pytałem uczestników, zwłaszcza te osoby, które przyjechały z Polski do Kanady, czy jeżeli coś tam się wydarzy, to czy są gotowe zostawić wszystko i przyjechać. No i tutaj odpowiedzi były różne. Niektórzy z nich traktowali to trochę jak przygodę i nie mieli gotowej odpowiedzi. - zdradził prowadzący 'Żonę dla Polaka'

Sam aktor mówi wprost, że miałby wątpliwości, czy zdecydować się na związek na odległość:

To jest bardzo ciekawe i ja nie wiem, czy osobiście bym się zdecydował zaskoczył wypowiedzią Kacper Kuszewski

Michal Wozniak/East News

