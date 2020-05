Nowa część "Zmierzchu" już w sierpniu! Czy "Midnight sun" zostanie zekranizowany?

Wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów kultowej serii o miłości Edwarda i Belli! Stephenie Meyer , autorka sagi "Zmierzch" właśnie zapowiedziała, że już w sierpniu w księgarniach pojawi się nowa część serii powieści pt.: "Midnight sun". Pisarka kilka lat temu porzuciła pracę nad książką, kiedy część utworu wyciekła i pojawiła się w internecie. Dlaczego zdecydowała się jednak do niej wrócić? Czy możemy liczyć na ekranizację? Sprawdźcie szczegóły!

Stephenie Meyer to jedna z najlepiej sprzedających się pisarek na świecie. Oczywiście najwięcej czytelników zgromadziła jej kultowa saga "Zmierzchu", która przez 91 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów "New York Timesa". Ekranizacja jej książek także była wielkim hitem. Teraz po latach pisarka zdecydowała się na kontynuację tej kultowej serii.

Już 4 sierpnia na półkach w księgarniach pojawi się "Midnight sun". Stephenie Meyer planowała ją wydać już kilka lat temu jednak porzuciła prace nad książką kiedy jej część wyciekła do internetu. Teraz jednak autorka bestsellerów postanowiła ją dokończyć i "Midnight sun" już za kilka miesięcy będzie dostępny w księgarniach.

Jestem bardzo podekscytowana, że w końcu ogłaszam wydanie „Midnight Sun”, to już 4 sierpnia […]. To teraz szalony czas i nie byłam pewna, czy to właściwy moment na wydanie tej książki, ale niektórzy z was czekali już tak długo […]. Jestem bardzo podekscytowana, że w końcu mogę się z Wami nią podzielić - powiedziała Stephenie Meyer w swoim oświadczeniu.