Premiera kontrowersyjnego filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" jest zaplanowana na maj 2019. Jednak już teraz w Internecie pojawił się zwiastun promujący film. Wszyscy, czekający na dokument, który będzie można obejrzeć za darmo w serwisie YouTube, już teraz mogą zobaczyć krótką zapowiedź!

Reklama

Kiedy oficjalna premiera filmu "Tylko nie mów nikomu"?

Na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego pojawił się zwiastun, a wraz z nim poznaliśmy oficjalny tytuł filmu. Kilkakrotnie przewija się on w zapowiedzi i brzmi niemal jak mantra. Usłyszymy też głosy osób, które były molestowane i to, w jaki sposób sprawiano, że będą bały się mówić o tym, co ich spotkało:

Mówił, żebym nic nikomu nie mówił o tym, co między nami zaszło.

Nakazał, żebym tego nikomu nigdy nie powiedział.

Bo jak powiem, to wtedy nie zostanę zbawiony i będę potępiony - słyszymy w zwiastunie od bohaterów filmu Sekielskiego.

Znana jest już data oficjalnej premiery filmu o pedofilii w Kościele, która odbędzie się 11 maja 2019 roku. Od tego dnia film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" będzie można obejrzeć za darmo na oficjalnym kanale dziennikarza na YouTubie.

Co zobaczymy w zwiastunie filmu o pedofilii w Kościele Sekielskiego?

W rozmowie z gazeta.pl Sekielski zdradził, czego możemy się spodziewać w filmie:

W filmie są głośne nazwiska, które mogą wywołać szok, ważni hierarchowie. Są księża, którzy tak, jak prałat Jankowski, byli symbolami, niekoniecznie "Solidarności", ale innych dzieł bożych, jak nam się przez lata wydawało, a za tymi dziełami kryła się tragedia i cierpienie dzieci - powiedział dziennikarz.

Planujecie obejrzeć film Tomasza Sekielskiego?

Reklama

Plakat filmu "Tylko nie mów nikomu" Tomasz Sekielski