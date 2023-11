Od kiedy Justyna Żyła rozstała się z Piotrem Żyłą budzi ogromne emocje i nieustannie musi się mierzyć z hejtem. Wszystko przez to, że pod wpływem silnych emocji podczas rozstania Justyna Żyła otwarcie opisywała cały przebieg tego procesu na Instagramie. Wiele razy była żona skoczka otwarcie krytykowała swojego męża, zarzucała mu zdradę, publikowała w sieci nagrania z jego wyprowadzki.

Dla wielu internautów zachowanie Justyny Żyły przekraczało granice dobrego smaku. Ona sama nigdy tym się nie przejmowała i robiła swoje - wykorzystała nawet zainteresowanie mediów, wystąpiła w sesji dla "Playboya" i zaczęła prowadzić swój własny program. Niedawno brała także udział w show "Taniec z Gwiazdami". I mimo że od jej rozstania z Piotrem Żyłą minął już rok, to jednak Justyna Żyła wciąż musi mierzyć się z hejtem na ten temat. Tym razem jedna z internautek opublikowała na jej profilu na Instagramie bardzo ostry komentarz. Justyna Żyła odpowiedziała!

Justyna Żyła na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie ze swojego programu "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta", w którym godzi skłócone pary. Format programu od początku budził niemałe kontrowersje i tak zostało do tej pory. Pod zdjęciem pojawiło się więc wiele złośliwych wpisów internautów, ale jeden z nich była naprawdę ostry.

Teraz każdego dnia coraz bardziej rozumiem, czemu Piotrek od Ciebie uciekł. Biedny, cały czas robisz mu wstyd. A jeśli dzieci będą za nim to i z czasem one zaczną się wstydzić. Naprawdę żal mi Piotra. W końcu chłopak jest szczęśliwy, ale jak może być do końca skoro cały czas używasz do robienia pseudo kariery informacji o nim. Dobrze że nie wiesz, co on o Tobie mówi - napisała jedna z internautek.