Ostatnie miesiące w życiu Justyny Żyły były wyjątkowo intensywne. Celebrytka podbijała bowiem parkiet w show "Taniec z Gwiazdami", starając się podbić również serca widzów i jurorów. Niestety, nie wyszło i po kilku odcinkach musiała pożegnać się z show. Nie da się jednak ukryć, że Justyna Żyła budziła wyjątkowo duże emocje w show. Nic dziwnego, w końcu nieustannie padała ofiarą wyjątkowo krytycznych słów ze strony Iwony Pavlović, a także okrutnych rymowanek w wykonaniu Andrzej Grabowskiego. Ostatnio jednak w mediach pojawiły się doniesienia, że Justyna Żyła znalazła pocieszenie w ramionach nowego mężczyzny. Teraz już wiadomo, czy to prawda!

Minął już rok od kiedy Justyna Żyła rozstała się z Piotrem Żyłą. O tym fakcie mówili wszyscy, bo Justyna nie radziła sobie z silnymi emocjami i wiele razy oskarżała swojego byłego męża w mediach społecznościowych. Gdy emocje opadły, celebrytka skupiła się na sobie i swojej karierze, a teraz - według najnowszych doniesień - na nowym partnerze. Okazuje się jednak, że w tych w plotkach nie ma zbyt wiele prawdy.

Właśnie go szukam. Nawet się doczytałam, że mój tata go zaakceptował, a nawet nie chce mi powiedzieć ani grama prawdy, gdzie on jest, co się z nim dzieje. Nie wiem, szukam człowieka - powiedziała Justyna Żyła w rozmowie z Plotkiem.