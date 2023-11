Justyna Żyła po udziale w "Tańcu z gwiazdami" postanowiła zrobić sobie przerwę od show-biznesu i skupiła się na dzieciach i prowadzeniu bloga kulinarnego. Od czasu do czasu znów staje się głośno o byłej żonie skoczka narciarskiego, głównie za sprawą Instagrama. Tak też było tym razem! Justyna Żyła, od czasu rozwodu z Piotrem Żyłą, rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale teraz postanowiła pochwalić się swoim szczęściem i opublikowała kilka filmików, które mogą świadczyć o tym, że w końcu znalazła nową miłość. Zobaczcie sami!

Justyna Żyła ma nowego chłopaka?

Na Instastories Justyna Żyła pochwaliła się wyjściem do restauracji i w opisie przyznała, że spędza czas „z najlepszym towarzystwem”. To zdjęcie nie wzbudziło jednak tak dużego zainteresowania, jak kolejne filmiki, które celebrytka zamieściła na Instagramie. Na jednym z nich trzyma się za rękę z tajemniczym mężczyzną, a w kolejnej relacji widzimy męską postać oznaczoną sercem. Czy to oznacza, że Justyna Żyła znalazła nową miłość? W końcu zdecydowała się pokazać romantyczne zdjęcia!

Głośny rozwód Justyny Żyły

Do tej pory o Justynie Żyle było głośno, głównie za sprawą jej byłego męża, Piotra Żyły. O ich głośnym rozstaniu pisały wszystkie media, a kontrowersyjne wpisy celebrytki, dotyczące małżeńskiej zdrady, dzieliły opinię publiczną. W 2018 roku para rozwiodła się i dogadała się ze sobą. Obecnie każde z nich ma swoje życie, a patrząc na najnowsze wpisy Justyny Żyły na Instagramie, być może przed nią nowy etap w życiu.

Sami spójrzcie na te romantyczne zdjęcia!

