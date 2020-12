Justyna Steczkowska życzy Dodzie udanych wakacji i pokazuje swoje zdjęcie w tym samym kostiumie! 

Justyna Steczkowska zaskoczyła swoich fanów, udostępniając w mediach społecznościowych zdjęcie Dody w seksownym kostiumie kąpielowym i życząc jej udanych wakacji. Przy okazji piosenkarka zdradziła, jak ostatnio spędza czas i jakie ma plany na ferie. Tylko spójrzcie na zdjęcia obu gwiazd w seksownych kostiumach kąpielowych. Która z nich wygląda lepiej?

Trzeba przyznać, że Justyna Steczkowska potrafi zaskoczyć! Wokalistka życzy Dodzie udanych wakacji i przy okazji pokazuje swoje zdjęcie z zeszłego roku w takim samym kostiumie kąpielowym! Zdradziła też, że jej dni w ostatnim czasie mijają na pomocy dzieciom przy nauce zdalnej i sama chętnie przeniosłaby się w jakieś słoneczne miejsce:

No proszę Udanych wakacji Doda Chyba wszyscy marzymy teraz o słońcu Póki co oświetla mnie ekran kompa i lekcje online po 6 godzin dziennie (podstawówka, potem szkoła muzyczna). Czekam z utęsknieniem na ferie. Może uda się pojechać gdzieś, gdzie nie ma Wi-Fi, za to jest słońce Czego Wam i sobie życzę Miłego weekendu! - napisała w mediach społecznościowych Justyna Steczkowska.