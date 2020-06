Justyna Steczkowska zagrała koncert na dachu! Jej kreacja robi wrażenie

Justyna Steczkowska wróciła do koncertowania i to w niezwykły sposób! Artystka znalazła sposób, aby sprawić fanom wielką przyjemność - w minioną sobotę zagrała koncert, który (oczywiście ze względów bezpieczeństwa wynikających z pandemii koronawirusa) można było zobaczyć tylko online! Miejsce wydarzenia było wyjątkowo - wraz z zespołem gwiazda wystąpiła na dachu jednego z warszawskich hoteli. Zobaczcie zdjęcia!

Justyna Steczkowska do koncertu na dachu przygotowywała się od dawna, a utwory na ponad godzinny występ wybierali jej fani. I tak oto na dachu hotelu wielbiciele diwy usłyszeli m.in. "Dziewczynę Szamana", "Oko za oko", "Kryminalną miłość", "Wracam do domu", a na koniec "Zen" z ostatniej płyty - "Maria Magdalena". Pogoda dopisywała, choć pod koniec zaczął padać deszcz - Steczkowska i jej muzycy dokończyli jednak koncert zgodnie z planem.

Justyna Steczkowska wystąpiła w pięknej kreacji marki L'AF! Ognisty kolor sukni pasował do energii diwy na scenie dachu!

Na dachu "Hotelu Warszawa" towarzyszyli jej muzycy oraz siostra, Krystyna Steczkowska.

Tuż po koncercie Justyna napisała w sieci:

Kochani, bardzo Wam dziękuję za wczorajszy wieczór ❤️ Za to, że byliście z nami, za piękne słowa, które do mnie cały czas docierają, za miłe rozmowy po koncercie. Pierwszy raz grałam koncert na dachu i to było niezwykłe przeżycie. Magia światła, muzyki, atmosfery w Hotelu Warszawa 😍 Za kilka dni postaram się wrzucić kilka fragmentów piosenek dla wszystkich tych, którzy nie mieli szansy go obejrzeć. A dziś proszę Was o komentarze co Wam się podobało, a co nie. Co możemy zrobić lepiej 😍 Marzy mi się Koncert Cygański przy ognisku, totalnie na luzie, w otoczeniu przyrody i kolorowych taborów. Może kiedyś..