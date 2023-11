2 z 4

Na imprezie widać było, że Leon Myszkowski czuje się swobodnie, pozując do zdjęć z mamą. To oczywiście nie powinno nikogo dziwić, w końcu Leon od dziecka jest przyzwyczajony do medialnego zainteresowania, a i sam na swoim koncie ma sporo wystąpień.

content:1_37255,0_117673:CMNews