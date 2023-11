3 z 4

Koszt kreacji? To ok. 25 tysięcy złotych! Co ciekawe, Patrycja Kujawa największą popularność zyskała dzięki... Dodzie, która była jej jedną z pierwszych klientek! Dziś Dorota jest swego rodzaju muzą Patrycji, bardzo często nosi jej kreacje. Co Kujawa mówi o pracy z gwiazdami?

Są to dorosłe i bardzo mądre kobiety, świetne artystki. Każda z nich jest dla mnie wyzwaniem i możliwością do realizacji moich wizji artystycznych - mówi nam Patrycja.

Kujawa ubierała również inną diwę polskiej sceny - Beatę Kozidrak, ale również Blankę Lipińską czy Marcelinę Zawadzką.