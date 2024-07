Justyna Steczkowska bardzo dba o to, aby jak najdłużej maskować swoją ciążę obszernymi kreacjami. Najwyraźniej artystka nie chce robić z ciąży medialnego spektaklu i stara się nie epatować ciążowymi krągłościami. Przypomnijmy: Ciężarna Steczkowska w obszernej sukni w finale "The Voice"

Wczoraj paparazzi spotkali Justynę na jednym z warszawskich osiedli. Gwiazda znana jest ze swojej miłości do zwierząt, więc jej obecność absolutnie nie dziwiła. Na tę okazję Steczkowska wybrała szarą sukienkę, która skutecznie ukrywała ciążowy brzuszek, choć staje się to już prawie niemożliwe - na zdjęciach zrobionych jej przed wejściem na imprezę możemy go zobaczyć bardzo wyraźnie. Tradycyjnie też piosenkarka odsłoniła swoje fantastyczne nogi, na które założyła długie kozaki na wysokim obcasie. Gwiazdorski look wykończyła dużymi okularami.

Justyna jest bezsprzecznie najbardziej stylową gwiazdą w ciąży - wciąż kobiecą i sexy. Podoba się wam?

Justyna Steczkowska i jej stylizacje w ciąży: