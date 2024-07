1 z 6

Gwiazda w drodze do lekarza

Justyna Steczkowska ma problemy z głosem?! Paparazzi uwiecznili ją w drodze do laryngologa. Czyżby ze zdrowiem diwy działo się coś niepokojącego? Na zdjęciach Justyna wygląda co najmniej na zamyśloną... A może to po prostu rutynowa wizyta? Oby!

Justyna Steczkowska dysponuje jednym z najciekawszych głosów w polskim show-biznesie. Do tego artystka szykuje się właśnie do ważnego występu. Już 20 grudnia Justyna wystąpi w bożonarodzeniowym koncercie w Krakowie, gdzie będzie partnerowała na scenie słynnemu tenorowi Jose Carrerasowi. Tego samego dnia Steczkowska ma także koncert w Toruniu, w ramach swojej trasy "Justyna Steczkowska i Orkiestra Cygańska". Czeka ją bardzo pracowity czas! Zwieńczeniem roku ma być jej wstęp podczas Sylwestra stacji TVN. Zatem mamy nadzieję, że Justyna udała się do lekarza jedynie na kontrolę. Jej głos jest przecież bezcenny!

Zobacz też: Mamy więcej zdjęć Justyny Steczkowskiej z dziećmi! Helenka, Staś i Leon na sesji dla Avon