Justyna Steczkowska nie zdążyła dojechać na koncert z Jose Carrerasem. Na kanale wokalistki na YouTubie pojawiły się kulisy tego wydarzenia. Nie zabrakło nerwów, pośpiechu i walki z czasem. Widać, że artystka zrobiła wszystko, aby dotrzeć na koncert. Tego samego dnia diwa występowała w Toruniu, następnie w asyście ochrony i przyjaciół udała się na lotnisko do Bydgoszczy, aby dolecieć do Krakowa. Ostatecznie wylądowała w Katowicach, ze względu na złą pogodę.

Dlaczego Justyna Steczkowska nie dotarła na koncert Jose Carrerasa?

Koniec końców, Justynie nie udało pojawić się na krakowskim koncercie Jose Carrerasa. Wokalistka dotarła na miejsce już po zakończeniu występu, a więc zdążyła tylko złożyć życzenia tenorowi i przeprosić go za spóźnienie. Ten z kolei zapewnił, że nie ma do niej żadnych pretensji, w końcu zła pogoda, to siła wyższa. Muzycy obiecali sobie jednak, że jeszcze wystąpią razem na scenie! Być może już w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem.

