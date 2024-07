Justyna Steczkowska nie zapłaci 50 tys. złotych kary za spóźnienie na koncert Jose Carerrasa. Diwa miała wystąpić na koncercie słynnego tenora 20 grudnia w Krakowie. Niestety, ze względu na złą pogodę wokalistka nie mogła przylecieć na miejsce na czas. Nie pomógł nawet wynajęty dla niej helikopter. W eskorcie policji dotarła na koncert już po jego zakończeniu:

Kraków nie przyjmował wczoraj żadnych lotów przez gęste mgły. Musieliśmy lądować w Katowicach. ???? Dojechaliśmy w eskorcie policji do Krakowa, ale było niestety po koncercie. José Carreras zachował się z wielką klasą! Poczekał, aż dojadę... Złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i powiedział, że zaprasza mnie na następny koncert oraz żebym się niczym nie martwiła, bo najważniejsze, że dojechałam cała i zdrowa. Byłam wzruszona.. - napisała na swoim Facebooku wokalistka, która tego samego dnia grała koncert w Toruniu.

Dziś w mediach pojawiły się spekulacje, że za spóźnienie na koncert Jose Carrerasa Justyna Steczkowska będzie musiała zapłacić karę wynoszącą 50 tys. złotych, jeżeli zażyczy sobie tego organizator. Czy jest to prawda? Postanowiliśmy skontaktować się z Łukaszem Wojtanowskim, menedżerem diwy, która zaprzecza takim informacjom:

To kompletna bzdura. W każdej umowie koncertowej w Polsce i na świecie jest zapis, który mówi o tym, że może nie dojść do wykonania umowy na skutek siły wyższej. W przypadku niedzielnego koncertu były to bardzo złe warunki atmosferyczne. Dlatego Justyna żadnej kary nie będzie musiała płacić, tym bardziej, że zarówno organizatorzy koncertu, jak i sam Jose Carreras stwierdzili, że bezpieczeństwo artysty jest zawsze na pierwszym miejscu - mówi agent gwiazdy.