Justyna Steczkowska pochwaliła się swoją córeczką! Najmłodsza pociecha piosenkarki zaledwie kilka miesięcy temu skończyła sześć lat i jest już naprawdę dużą dziewczynką - mała Helenka przyszła na świat w sierpniu 2013 roku, a po jakimś czasie dumna mama pokazała swoją córeczkę na okładce jednego z magazynów. Teraz artystka bardzo rzadko publikuje w sieci wspólne zdjęcia z dziewczynką, dlatego jej najnowsza fotka wzbudziła sporo emocji wśród internautów. Justyna Steczkowska opublikowała piękne, rodzinne zdjęcie z Helenką i zdradziła, jak spędziły ostatni weekend.

Reklama

Justyna Steczkowska pokazała zdjęcie córki

W przerwie między koncertami Justyna Steczkowska spędza czas z rodziną. Okazuje się, że w miniony weekend artystka zabrała córkę do lasu na zbieranie grzybów. W sieci pojawiło się urocze zdjęcie mamy i córki!

W przerwie pomiędzy koncertami i próbami małe rodzinne grzybobranie w przydomowych lasach z moim szczęściem i cudeńkiem ❤️????????‍????‍???? Kanie, borowiki, podgrzybki i maślaki. ☺ Będziemy suszyć na wigilię. ????- napisała Justyna Steczkowska.

Internauci byli zachwyceni wspólnym zdjęciem Justyny Steczkowskiej i jej córki, Helenki.

- Cudowne dziewczyny ❤️????

- Jakie piękne! Helenka jest cudowna❤️

- Śliczna Córeczka- komentują fani na Instagramie.

Zobaczcie sami, jak wyrosła córeczka Justyny Steczkowskiej! Helenka jest już dużą dziewczynką! Myślicie, że najmłodsza pociecha wokalistki podobnie jak jej mama będzie gwiazdą na polskiej scenie muzycznej?

Zobacz także: Justyna Steczkowska oddała hołd Korze. Znów zaśpiewała "Boskie Buenos" i zachwyciła publiczność!

Justyna Steczkowska i najbliższe plany

Justyna Steczkowska jest w nieustającej trasie koncertowej. Gwiazda w najbliższych miesiącach zagra w ramach trasy „All is One Tour” koncerty m.in. w Rzeszowie, Zielonej Górze, Kaliszu czy Warszawie. Niedawno zaś wypuściła teledysk promujący jej ostatnią płytę „Maria Magdalena” - „Ave No Control”. W przyszłym roku planuje wyruszyć w wielką trasę z okazji 25-lecia jej kariery. Fani mają na co czekać!

Justyna Steczkowska pokazała córkę.

Córka piosenkarki ma już 6 lat.