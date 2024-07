1 z 7

Justyna Steczkowska wyrusza w nową trasę koncertową! Diwa wydała niedawno nowy album "I na co mi to było" z Bobanem Markovicem, a piosenki z płyty (m.in. hit "Kto wciska mi kit" czy "Los to łobuz") będzie można usłyszeć podczas tego wyjątkowego show. My mamy dla Was zdjęcia z prób.

Koncerty z trasy "Justyna Steczkowska i Orkiestra Cygańska" to niesamowita dawka, potężnej energii wytworzonej przez mocne, muzyczne osobowości. Jak sama mówi, to wielkie wesele, na którym nie zabraknie krwi, zazdrości i wielkich emocji. Na scenie wraz z Justyną pojawi się aż 20 osób. Orkiestra cygańska, tancerze, kolorowe stroje, wielki stół, niesamowity głos, gra świateł, dziki taniec, bajeczna scenografia - przeniosą publiczność w świat niekończącej się zabawy i muzyki!

Pierwszy koncert - w Krakowie 8 listopada o godzinie 18.00! Coś czujemy, że Justyna znów przyciągnie tłumy!

