Justyna Steczkowska zaskakuje na próbie Eurowizji 2025 w Bazylei!

Wokalistka Justyna Steczkowska, reprezentująca Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2025, zadebiutowała 3 maja 2025 roku na scenie w Bazylei podczas swojej pierwszej oficjalnej próby. Artystka pojawiła się na scenie w czarno-złotej stylizacji, z rozpuszczonymi włosami i w spódnicy o długości maxi.

Jej wejście na scenę nie pozostawiało nikogo obojętnym – rozpoczęło się od widowiskowego zjazdu na linach, który stanowił zapowiedź pełnego energii i wizualnych efektów występu. W mediach pojawiły się już pierwsze relacje dziennikarzy, którzy byli obecni na próbie. Zachwyt – to za mało powiedziane.

Obecni na miejscu dziennikarze zwrócili uwagę na siłę i energię występu Justyny Steczkowskiej. W szczególności podkreślano obezwładniający dźwięk utworu "Gaja". Taki odbiór świadczy o dużym zaangażowaniu artystki oraz zespołu realizującego scenografię i efekty wizualne w przygotowanie widowiska, które ma szansę wyróżnić się na tle innych propozycji tegorocznej Eurowizji. Świadkowie mówią o niesamowitej choreografii wokalistki.

Czas, by z (islandzkiego) chaosu wyłoniła się boska bogini. (...) Co roku trafiają się utwory, które mają tak głęboki bas, że czuć go w klatce piersiowej. GAJA zdecydowanie należy do tej kategorii - pogłos wstrząsa całą areną, a przez co najmniej minutę zapomnieliśmy oddychać

czytamy w relacji, która pojawiła się na profilu Eurovibesmedia.