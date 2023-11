Justyna Steczkowska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami wysyłanymi z jej konta na Facebooku i Messengerze. Nieznany sprawca skradł wizerunek artystki i pod jej imieniem i nazwiskiem koresponduje z internautami! Nie wiadomo, jaki jest cel takiego zachowania, jednak należy bardzo uważać!

Justyna zaapelowała do obserwatorów w sieci pokazując przykładową wiadomość jaką haker wysyła do ludzi i poprosiła o ignorowanie takich wiadomości.

Ktoś podszywa się pod Justynę Steczkowską

W ostatnim czasie wiele gwiazd padło ofiarą oszustów! Z hakerami walczyły m.in. Agnieszka Chylińska czy Magda Gessler, które "reklamowały" swoimi nazwiskami różne środki na odchudzanie. Teraz Justyna Steczkowska walczy o odzyskanie swojego wizerunku! Ktoś podszywa się pod nią na Facebooku i wysyła wiadomości do fanów.

UWAGA❗❗❗ Kochani, ktoś podszywa się pode mnie na Facebook-u i pisze do Was na messengerze... To nie ja! To nieprawdziwe konto, które ktoś założył... Skradziono moje zdjęcie profilowe. Wysyłane są do Was nieprawdziwe wiadomości.

Jedyna rada to ignorować, nie odpisywać oraz zgłaszać i blokować tego typu informacje z messengera - zaapelowała Justyna w sieci.

Dodała, że odpisuje fanom w komentarzach na Instagramie i Facebooku, więc prywatne korespondencje od niej są nieprawdziwe!

Internauci wspierają gwiazdę w sieci i wierzą, że szybko uda się zamknąć fałszywe konto. Co ciekawe, kilka osób napisało, że ich marzeniem jest dostanie prywatnej wiadomości od artystki! :)

To smutne , że ludzie aby się dowartościować podszywają się pod rozpoznawalne osoby. Pozdrawiam ❤️ Tak, wysyłają. Dostałam dokładnie to co w 2 wiadomości. Zaśmiałam się i skasowałam. Proszę się nie martwić-chyba nikt w to nie uwierzy. Jeszcze z tyloma błędami!! Też dostałam taką wiadomość i się bardzo ucieszyłam, ale po małej wymianie zdań domyśliłam się, że coś jest nie tak i zablokowałam tego kogoś na messengerze. To chyba jakieś boty piszą, albo pisane przez tłumacza z jakiegoś języka na polski... - pisali fani w sieci.

Justyna Steczkowska - trasa koncertowa

Justyna Steczkowska na polskiej scenie muzycznej jest już od 27 lat. Obecnie jest w trasie koncertowej. Do końca roku zagra jeszcze w Rzeszowie, Bydgoszczy, Zielonej Górze i w Kaliszu. Koncerty w Warszawie i Katowicach z trasy Marii Magdaleny "All Is One Tour" są zaplanowane na styczeń 2020 roku. Bilety jak zawsze szybko się rozchodzą, więc należy spieszyć się z ich zakupem!

