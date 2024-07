Małżeństwo Justyny Steczkowskiej to jedno z najdlużej trwających związków w show-biznesie. Wokalistka i Maciej Myszkowski są ze sobą już 15 lat i stanowią wzór do naśladowania. Nie zawsze było jednak tak kolorowo, o czym artystka opowiedziała w wywiadzie. Zobacz: W małżeństwie Steczkowskiej nie zawsze było kolorowo. Justyna zdobyła się na zwierzenia

W tej samej rozmowie Steczkowska opowiedziała o swoim stylu, który właściwie od lat nie ulega zmianom. Przede wszystkim nie mogło zabraknąć tematu szpilek, które są jej znakiem rozpoznawczym. Wydawać by się mogło, że artystka nie zdejmuje ich niegdy, ale w InStyle zdradziła, kiedy to robi. Okazuje się, że są trzy takie sytuacje, a rozstanie z butami to problem szczególnie na nartach. Wtedy wokalistka stawia na obicsły kombinezon:

Szpilki zdejmuję tylko na plaży i w ogrodzie. No i jeszcze na nartach. Uwielbiam jeździć na nartach, ale te buty są kompletnie aseksualne! Więc przynajmniej zawsze mam wtedy na sobie obcisły kombinezon.

Dla nas Justyna zawsze wygląda sexy.

