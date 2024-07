W sierpniu na świat przyszło trzecie dziecko Justyny Steczkowskiej - gwiazda urodziła córeczkę, której nadała imię Helena. Wokalistka szybko wróciła do formy po porodzie i zachwyca wszystkich szczupłą figurą. Przypomnijmy: Szczupła Justyna Steczkowska PIERWSZY RAZ po porodzie

Dziś rano Steczkowska była gościem w "Dzień Dobry TVN". Justyna opowiedziała o macierzyństwie, porodzie i powrocie do formy. Wokalistka zdradziła, że jej fantastyczna figura nie jest zasługą specjalnych wysiłków - wszystko zawdzięcza swoim genom.

Oczywiście tata nie nakarmi dziecka tak, jak ja (śmiech) Mamy karmiące mają trochę mniej czasu i są bardziej zobowiązane, żeby być bardziej zorganizowanymi mamami i ja do nich należę. Jeśli chodzi o figurę to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja nic specjalnego nie robię, wiadomo, że nie można dbać o figurę, gdy się karmi dziecko, bo trzeba dbać przede wszystkim o jego zdrowie. Wszystkie moje siostry i ja mamy to do siebie, że szybko wracamy do formy i tak już po prostu jest - opowiadała.