Na ten występ czekali wszyscy - Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino wrócili na parkiet "Tańca z Gwiazdami", prezentując niebywałe show. Aktualni jurorzy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" brali udział w szóstej serii show, emitowanej wówczas w TVN, zajęli drugie miejsce. Czy ich dzisiejszy występ udowodnił, że Kryształowa Kula powinna należeć do nich?

Steczkowska i Terrazzino zachwycają w finale "Tańca z Gwiazdami"

W finale 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę walczyły trzy par - Maurycy Popiel i Sara Janicka, Bagi i Magda Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Przed ogłoszeniem wyników na parkiecie pojawili się długo wyczekiwani Justyna Steczkowska oraz Stefano Terrazzino! Ich show zrobił ogromne wrażenie na publiczności w studiu oraz widzach przed telewizorem.

To było NIE SA MO WI TE!!!!

Jak to możliwe, że 18 lat temu nie wygrała Kryształowej Kuli?

Rewelacja. Co za układ, co za emocje!

Zobacz także: Występowała z nimi w "TzG". Teraz powiedziała to o Kaczorowskiej i Rogacewiczu!

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show, fot: Adam Jankowski/REPORTER

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show, fot: Adam Jankowski/REPORTER

Steczkowska i Terrazzino zachwycają w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa Steczkowska i Terrazzino zachwycają w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Steczkowska i Terrazzino zachwycają w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa Steczkowska i Terrazzino zachwycają w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show, fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show, fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show, fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Justyna Steczkowska z synem Stasiem!

W finale "Tańca z Gwiazdami" Justynie Steczkowskiej towarzyszyli syn, 20-letni Stanisław Myszkowski oraz tancerka, Milena Zdzuj (towarzyszyła Justynie na występie na Eurowizji 2025)!

Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Justyna Steczkowska w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Justyna Steczkowska w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Justyna Steczkowska w finale "Tańca z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa