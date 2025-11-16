Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show
Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino wrócili jako taneczna para na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! W finale 17. edycji show Polsat wykonali ogniste tango. Emocje były ogromne, a widzowie są pod wielkim wrażeniem ich show. Zobaczcie sami - mamy zdjęcia i nagranie!
Na ten występ czekali wszyscy - Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino wrócili na parkiet "Tańca z Gwiazdami", prezentując niebywałe show. Aktualni jurorzy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" brali udział w szóstej serii show, emitowanej wówczas w TVN, zajęli drugie miejsce. Czy ich dzisiejszy występ udowodnił, że Kryształowa Kula powinna należeć do nich?
Steczkowska i Terrazzino zachwycają w finale "Tańca z Gwiazdami"
W finale 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę walczyły trzy par - Maurycy Popiel i Sara Janicka, Bagi i Magda Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Przed ogłoszeniem wyników na parkiecie pojawili się długo wyczekiwani Justyna Steczkowska oraz Stefano Terrazzino! Ich show zrobił ogromne wrażenie na publiczności w studiu oraz widzach przed telewizorem.
To było NIE SA MO WI TE!!!!
Jak to możliwe, że 18 lat temu nie wygrała Kryształowej Kuli?
Rewelacja. Co za układ, co za emocje!
Justyna Steczkowska z synem Stasiem!
W finale "Tańca z Gwiazdami" Justynie Steczkowskiej towarzyszyli syn, 20-letni Stanisław Myszkowski oraz tancerka, Milena Zdzuj (towarzyszyła Justynie na występie na Eurowizji 2025)!
Zobaczcie zdjęcia poniżej.