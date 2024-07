Kilka tygodni temu Justyna Steczkowska oficjalnie została ambasadorką 14. edycji Konwoju Muszkieterów - akcji, która wspiera różnego rodzaju placówki dzięki zbiórce żywności, a od tego roku - pieniędzy. Na spotkaniu diwa z dumą pozowała do zdjęć z dziećmi, którymi udało się już pomóc. Przypomnijmy: Steczkowska stylowa mimo mrozu. Odwiedziła wyjątkowe miejsce

Z Justyną mieliśmy okazję porozmawiać w finale piątej edycji The Voice of Poland. Artystka zdradziła nieco więcej szczegółów na temat wyjątkowej akcji. Artystka ma zamiar odwiedzić kilka placówek osobiście, ponadto, zachęca do tego, by przed świętami wesprzeć tych, których nie będzie stać na wigilijną kolację czy symboliczne prezenty:

Konwój Muszkieterów to przepiękna akcja, dzieje się od 14 lat. Jest to wzruszające. Przez pierwsze lata Konwój dostarczał żywność do placówek, miejsc, które potrzebowały pomocy. Ale teraz zauważyli, że lepiej zbierać pieniądze i przeznaczać konkretne sumy na konkretne cele i to był genialny pomysł. Bo każda rodzina, placówka społeczna czy szkoła muzyczna, wie jak rozporządzić pieniędzmi, bo wie, co jest jej potrzebne. Konwój rozdał ogrom pieniędzy, ponad kilkanaście milionów złotych, w tym roku już ponad milion. Ja jestem w tym roku twarzą tej kampanii, jestem z tego dumna. Będziemy w kilku placówkach osobiście, a tam gdzie nie możemy dotrzeć, bo jest ich ponad 300, będą rozesłane pieniądze. Jest to pomoc z serca, pomoc przedsiębiorców dla ludzi, którzy jej potrzebują. Jeśli zobaczycie torby z napisem "Konwój Muszkieterów" wyciągnijcie z portfelika złotówkę i kupcie taką torbę. Odwiedzajcie stronę muszkieterowie.pl, tam dowiecie się wszystkiego o tej akcji - przekonuje Justyna

Wielki głos i wielkie serce.

