Kariera Justyny Pawlickiej nabiera powoli rozpędu. Finalistka trzeciej edycji "Top Model" ma już za sobą kilka kampanii reklamowych oraz rozbieraną sesję dla miesięcznika "CKM", która za kilka dni ujrzy światło dzienne. Zobacz: Odważna sesja Justyny z Top Model. Seksowna?

Modelka choć nie mieszka na stałe w Warszawie, to co chwilę przyjeżdża do stolicy, aby brać udział w nowych projektach. Dziś Justyna na Facebooku pochwaliła się fotkami zza kulis nowej sesji, która niebawem ukaże się w debiutującym tytule o tematyce mody i urody.

Zdjęcia zapowiadają się dość ciekawie. Pawlicka w mocnym makijażu zaprezentuje swoje seksowne wcielenie. Ponadto na planie towarzyszył jej półnagi model, a pomiędzy nimi nawiązała się silna chemia, o czym świadczy fotka namiętnego pocałunku.

