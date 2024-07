Justin Timberlake w tym roku powrócił do muzyki. Wokalista wiosną wydał płytę "The 20/20 Experience". Jesienią artysta planuje wydać drugą część krążka. Album zwiastuje już singiel "Take Back The Night", do którego w sieci właśnie pojawił się teledysk. W klipie widzimy jak artysta spędza na zabawie noc w Nowym Jorku. Gwiazdor ponownie zaprezentował swoje umiejętności taneczne przed restauracją w China Town, jak i w nocnym klubie w otoczeniu pięknych kobiet.

