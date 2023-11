Ostatnio fani Justina i Hailey Bieber mają powody do niepokoju. Para przestała pokazywać na Instagramie wspólne zdjęcia i nagrania na Instastories. Coś, co było codziennością, nagle przestało w ogóle istnieć! Wobec tego, że od miesięcy mówi się o kryzysie w związku pary, fakt ten wywołał nową lawinę plotek o rozstaniu Bieberów! Najwyraźniej Justin i Hailey są na bieżąco i postanowili odnieść się do informacji w dobrze znany sobie sposób - za komentarz posłużyło tylko jedno zdjęcie. Zobaczcie je poniżej!

Reklama

Justin i Hailey przechodzą kryzys?

Nie da się ukryć, że relacja Justina Biebera z modelką Hailey Baldwin od początku budzi ogromne emocje. Para związała się latem minionego roku i już po 3 miesiącach związku zaręczyła się ze sobą, a już we wrześniu powiedziała "tak" w urzędzie stanu cywilnego w Nowym Jorku! Fani byli w szoku, że po latach burzliwego związku z Seleną Gomez, Justin Bieber tak nagle i niespodziewanie wziął ślub z Hailey, dlatego nie wierzyli - i do tej pory niektórzy nie wierzą - w szczerość uczucia między nimi.

Tymczasem Justin i Hailey nic sobie z tego nie robią. Justin czasem wybucha na Instagramie i dosadnie odpowiada fanom, co sądzi o krytyce jego małżeństwa czy sugestiach, że wciąż kocha Selenę, ale zdarza się to wyjątkowo rzadko. Teraz z kolei Hailey postanowiła po raz kolejny rozwiać wszelkie wątpliwości i udowodnić, że jej małżeństwo ma się świetnie. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała bowiem romantyczne zdjęcie namiętnego pocałunku jej i Justina.

Fotografia zdobyła aż 1,5 miliona polubień w jeden dzień! Cieszycie się, że związek Justina i Hailey ma się dobrze?

To zdjęcie zachwyciło fanów Justina i Hailey

Instagram

Justin i Hailey wciąż są w sobie zakochani

instagram