Ślub Justina Biebera z modelką Hailey Baldwin był jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń w show-biznesie w minionym roku. Nikt się nie spodziewał bowiem, że muzyk, który latami tworzył burzliwą relację z Seleną Gomez nagle zechce się ustatkować i to z całkiem inną kobietą. Od początku więc niewiele osób wróżyło szczęście w małżeństwie Justina i Hailey. Tym bardziej że para bardzo szybko zaczęła zmagać się z kolejnymi kryzysami. Ponoć teraz muzyk i modelka walczą z kolejnym, ale Justin ma już pomysł, jak go pokonać!

Reklama

Justin Bieber chce pokonać kryzys w małżeństwie

Mimo że Justin i Hailey przyjaźnili się zanim stali się parą i zdecydowali się na ślub, to jednak nawet dla nich małżeństwo stało się wyjątkowo trudną lekcją. Wszystko zaczęło się, gdy Justin dowiedział się o problemach byłej dziewczyny Seleny, która trafiła do szpitala psychiatrycznego z załamaniem nerwowym. On sam wtedy całkowicie się załamał. Potem otwarcie przyznał się do uzależnienia od leków i seksu. Dodatkowo jego relacji z Hailey nie poprawia fakt, że oboje mają bardzo trudne charaktery i walczą o swoje, nie potrafiąc ustąpić drugiej osobie.

Teraz jednak Justin Bieber wpadł na pomysł, w jaki sposób naprawić swój związek z żoną. Muzyk planuje bowiem... wziąć z nią drugi ślub! Teraz Justin pragnie zorganizować ceremonię w kościele oraz wesele, co było planowane już od dawna, ale przez ciągle problemy pary, nieustannie przekładane. Podobno Justin wybrał już termin - jego drugi ślub z Hailey miałby się odbyć we wrześniu 2019 roku, czyli rok po ślubie w urzędzie stanu cywilnego. Myślicie, że tym razem ceremonia dojdzie do skutku?

Ostatnio ciągle mówi się o kolejnych kryzysach w związku Justina i Hailey

East News

Takie zdjęcia pary to teraz rzadkość!

instagram