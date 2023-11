We wrześniu 2018 roku Justin Bieber wziął ślub z Hailey Baldwin. Informacja ta wywołała niemałe emocje, bo wokalista spotykał się z modelką zaledwie od dwóch miesięcy. Z tego też względu szybko pojawiły się plotki o kryzysie w związku z pary i nie cichną do dziś! Zagraniczne media nieustannie donoszą o kolejnych kłótniach Justina i Hailey, które podobno najczęściej są spowodowane przez byłą dziewczynę muzyka, Selenę Gomez. Teraz Justin postanowił odnieść się do informacji, jakoby jego małżeństwo z Hailey przechodziło kryzys.

Justin Bieber pokazał obrączkę

Justin Bieber już kilka razy odnosił się do medialnych doniesień, dementując wszystkie plotki. Jakiś czas temu opubliował długi post, w którym zapewniał o swoim silnym uczuciu do żony. Najwyraźniej jednak uznał, że jego słowa nie mają takiej mocy, jak gesty, bo teraz postanowił pokazać zdjęcie, które mówi wszystko.

Justin Bieber po raz pierwszy zdecydował się pokazać obrączkę i to może oznaczać tylko jedno - jest szczęśliwym i dumnym małżonkiem, a Hailey może spać spokojnie! Co jednak ciekawe, wcześniej Justin nie nosił obrączki i dopiero teraz zdecydował się ją w ogóle założyć. Być może uznał, że to raz na zawsze zakończy wszelkie spekulacje. Myślicie, że faktycznie tak będzie?

Instagram

Justin Bieber zaczął nosić obrączkę

Instagram

Justin jest szczęśliwym mężem Hailey

East News