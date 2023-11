Jesienią ubiegłego roku Justin Bieber stanął na ślubnym kobiercu i powiedział "tak" Hailey Baldwin. Ślub pary zaskoczył wszystkich fanów i media. Gwiazdy spotykały się ze sobą dopiero od kilku miesięcy i Kanadyjczyk miał za sobą trudne rozstanie z Seleną Gomez. To jednak nie przeszkodziło zakochanym, aby w gronie bliskich osób wyznać sobie miłość od końca życia. Jak układa się w małżeństwie Bieberów? Od tego czasu minął już blisko rok, a o rozwodzie słychać rzadko, więc wychodzi na to, że wszystko między nimi w porządku! Modelka postanowiła nawet założyć własną firmę pod nazwiskiem swojego ukochanego. Ale jak informuje zagraniczna prasa, nie jest to wcale takie łatwe...

Reklama