Minęły już dwa tygodnie od drugiego ślubu Justina i Hailey Bieberów. Para zdecydowała się wziąć kościelny ślub po roku od cywilnego i nie ukrywała, że było to najważniejsze wydarzenie w jej życiu. Justin i Hailey chętnie pokazywali zdjęcia z wesela, a modelka pochwaliła się trzema sukniami ślubnymi, które miała na sobie tego dnia. Gdy emocje trochę już opadły, Justin zdecydował się za to odnieść do innych medialnych doniesień, a mianowicie tych, które dotyczą ciąży jego żony. Z tej okazji pokazał więc zdjęcie, które mówi wszystko!

Hailey Bieber jest w ciąży?

Hailey Bieber już od dawna jest podejrzewana o ciążę, a wszystko zaczęło się, gdy po zaledwie 3 miesiącach od pierwszej randki wzięła ślub z Justinem. Wszyscy sądzili, że pośpiech pary jest spowodowany odmiennym stanem modelki, ale nic takiego nie miało wtedy miejsca. Mimo tego, Hailey musi się co kilka tygodni mierzyć się z nowymi plotkami dotyczącymi ciąży i o ile ona sama ich nie komentuje, to jej mąż postanowił to zrobić. Justin opublikował na Instagramie wymowne zdjęcie, które mówi wszystko!

Na fotografii, którą Justin Bieber wrzucił na swój profil, widać zbliżenie na dolne części ciała jego i Hailey. Modelka ma na sobie krótki top, który odsłania jej brzuszek i... cóż, nie ma śladu po ciążowych krągłościach! Justin nie mógł opublikować bardziej wymownej reakcji na plotki o ciąży. Myślicie jednak, że para niedługo zdecyduje się powiększyć rodzinę?

Hailey i Justin na razie nie zostaną rodzicami

instagram/calvinklein

Hailey nie jest w ciąży

East News