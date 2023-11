Justin Bieber naprawdę się wściekł! Wyjaśnił, że oglądał z Hailey swój występ z festiwalu, a wideo z występu Seleny Gomez włączyło się tuż po jego nagraniu.

- Nie mam nic do ukrycia (...) Przestańcie tyle czytać i tworzyć coś z niczego. To nagranie miało być śmieszne i pokazywać, że oni redakcja Daily Telegraph powiedzieli, że wyszedłem z Hailey i napisali źle moje nazwisko. Pomysł, że celowo otworzyłem moją historię wyszukiwania i powiększyłem ją, żebyście mogli zobaczyć jej Seleny nazwisko jest szalony. To jest prawdziwe życie, prawdziwe emocje, przestańcie udawać, że cokolwiek wiecie. Idźcie do szkoły, czytajcie książki, skupcie się na swoim własnym życiu - napisał oburzony Justin Bieber.