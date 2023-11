Reklama

Nagłe i szybke zaręczyny Justina Biebera z Hailey Baldwin, a potem równie błyskawiczny ślub w tajemnicy budzą nie tylko emocje, ale także podejrzenia. Wszyscy sądzą, że Justin i Hailey musieli się spieszyć, ponieważ ukochana muzyka jest w ciąży! Co prawda Justin Bieber nie chciał komentować tych doniesień, ale teraz słowa ojca Justina rzucają nowe światło na sprawę! Czy faktycznie Justin i Hailey zostaną rodzicami?

Hailey Baldwin jest w ciąży?

Ostatnio ojciec Justina Biebera Jeremy powitał na świecie córeczkę Bay. Na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym Justin trzyma w objęciach swoją siostrę. Jednak największe emocje wywołał podpis pod fotografią, a mianowicie słowa:

To be Father #Bieber's

Słowa oznaczają "być ojcem" i fani natychmiast zaczęli spekulować, że podpis odnosi się do Justina Biebera! Podejrzewają, że skoro to on trzyma malutką Bay na rękach, to znaczy tylko jedno - sam przygotowuje się do nowej roli. Inni natomiast są zdania, że Jeremy pisał o sobie.

A wy co sądzicie? Myślicie, że Justin i Hailey faktycznie zostaną rodzicami?

To zdjęcie wywołało niemałe emocje!

Justin pokazał światu swoją siostrzyczkę

