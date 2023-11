Justin i Hailey Bieber spodziewają się swojego pierwszego dziecka?! Po ostatnich postach wokalisty na Instagramie, wydawało się, że na to pytanie nie ma innej odpowiedzi niż twierdzącej. Justin Bieber pokazał bowiem zdjęcie z USG, a gdy wszyscy sądzili, że to tylko prima aprilisowy żart, on... pokazał fotografie żony, trzymającej się za brzuszek u lekarza!

Reklama

Instagram Justina Biebera dosłownie został zalany falą komentarzy gratulacji, zachwytów i lajków. Niestety, radość fanów wokalisty szybko się skończyła, gdy Justin dodał kolejne zdjęcie z USG, na którym widać... psa. To wywołało prawdziwą wściekłość wśród miłośników muzyka i nie pozostawiło już żadnych wątpliwości, że Justin żartował od samego początku.

Fani są wściekli na Justina Biebera, a on...

Fanom nie spodobały się żarty Justina Biebera. Uznali, że są obraźliwe i bardzo krzywdzące dla wszystkich kobiet, które nie mogą zajść w ciążę lub poroniły. Fani wokalisty uważają, że z takich tematów nie należy robić sobie żartów. Wokalista najwyraźniej nie spodziewał się takiej reakcji, bo opublikował długie oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów.

Justin Bieber podkreślił, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Jest bowiem typem dowcipnisia, który lubi robić żarty, ale zdaje sobie sprawę, że nie zawsze są one rozumiane.

Wcale nie chciałem być niewrażliwy na ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci. Wiele osób, które znam, wygłupiają się w prima aprilis i mówią rodzicom, że są w ciąży. Ale i tak przepraszam i biorę za to odpowiedzialność i przepraszam ludzi, którzy zostali urażeni - napisał Justin Bieber.

A was uraził żart Justina?

To zdjęcie wywołało prawdziwe zamieszenie na profilu Justina!

Instagram

Zdjęcia Hailey u lekarza miały być potwierdzeniem ciąży

Instagram

Najwyraźniej jednak na prawdziwą wiadomość o ciąży musimy jeszcze trochę poczekać!

Zobacz także: Mama Justina Biebera wreszcie wyznała, co naprawdę sądzi o Hailey! Jej słowa was zaskoczą