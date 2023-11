Justin Bieber i Hailey Baldwin mogą się pochwalić wyjątkowo szybkim tempem swojej relacji. Od pierwszej randki pary do ślubu nie minęło bowiem dużo czasu - wszystko rozegrało się w ciągu zaledwie kilku miesięcy! I choć mogłoby się wydawać, że małżeńskie życie modelki i wokalisty wygląda wręcz sielankowo, to jednak nic bardziej mylnego! Para nieustannie zmaga się z kolejnymi kryzysami i depresją Justina. Co na to jego mama? Czy oskarża Hailey o problemy swojego syna? Wreszcie wyznała, co sądzi o jego żonie!

Mama Justina Biebera szczerze o Hailey

Mogłoby się wydawać, że wszystkie problemy Justina Biebera zaczęły się, gdy ostatecznie rozstał się z Seleną Gomez i związał z Hailey Baldwin. Zamiast stać się wreszcie szczęśliwym, wokalista popadł w depresję. Obecnie próbuje zmierzyć się ze swoimi problemami.

Okazuje się jednak, że jego mama nie oskarża Hailey o kłopoty Justina, wręcz przeciwnie. Widać, że akceptuje synową i bardzo ją lubi. Mało tego! Jest za nią wdzięczna.

Jesteś niesamowita. Jestem za ciebie taka wdzięczna - napisała Pattie Mallette pod jednym ze zdjęć Hailey.

Warto dodać, że Justin Bieber spotyka się z podobną akceptacją ze strony swoich teściów. Ojciec Hailey ostatnio skomentował jego zdjęcie słowami:

Dlaczego on musi być taki słodki?

Spodziewaliście się, że Bieberowie i Baldwinowie tworzą taką zgraną rodzinę?

Justin Bieber i Hailey Baldwin są małżeństwem od 13 września 2018 roku

Para ma za sobą już kilka kryzysów

