Minione dwa dni upłynęły pod znakiem wielkiego, muzycznego wydarzenia w Mrągowie. Na Festiwalu Weselnych Przebojów pojawili się znani i lubiani artyści tacy jak Natasza Urbańska, Skolim czy Michał Wiśniewski. Na scenie w Mrągowie mogliśmy zobaczyć też zespół, który podbijał muzyczny rynek pod koniec lat 90. Mowa o Just 5! Artyści wykonali swój wielki hit "Kolorowe sny", jednak po ich występie w sieci zawrzało.

Just 5 na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. W sieci zawrzało

Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie przyciągnął tłumy fanów zarówno na publiczności, jak i przed telewizorami. Wydarzenie było transmitowane na antenie stacji Polsat, a występy artystów szybko trafiły do sieci. Wielkie poruszenie wzbudził m.in. występ Skolima, który na scenie w Mrągowie zaśpiewał swój wielki hit "Wyglądasz idealnie". Jednak nie tylko on wzbudził sensację, bo fani zawzięcie komentują również występ grupy Just 5, która wykonała doskonale wszystkim znany utwór "Kolorowe sny".

Występ zespołu Just 5 podzielił fanów Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. Część z nich zarzuciła, że grupa zamiast dać występ na żywo, posiłkowała się playbackiem.

Playback szybciej zaczął grać, jak oni śpiewać

Ale niestety playback aż po uszach razi

Po co im mikrofony? I tak leci nagranie z lat 90-tych - komentują internauci

Większość fanów była jednak zdecydowanie mniej krytyczna dla słynnego Boys Bandu i zostawiła zespołowi Just 5 mnóstwo komplementów. Widzowie Festiwalu Weselnych Przebojów piszą wprost, że ich występ przypomniał im ich lata młodości i dzieciństwa.

Super chlopaki

Playback nie playback, ale mega przypomnieli mi dzieciństwo

Fajnie, że powrócili - piszą pozostali

A Wam, jak się podobał ich występ?

