Wpis Magdy Boczarskiej:

- Większość z nas czuje dzisiaj to samo i ciężko to w ogóle ubrać w słowa. To miał być „cudowny czas dzielenia się dobrem”, jak powiedział Pan Prezydent Adamowicz. Dobrem, które powinno być najwyższą wartością. Tymczasem jesteśmy pogubieni i podzieleni do tego stopnia, że różnice poglądów odbierają ludzkie marzenia. A mogliśmy mieć po prostu 92 miliony powodów do radości. Wyrazy ogromnego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół Prezydenta Pawła Adamowicza ????