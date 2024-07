Jurka Owsiaka nikomu przedstawiać nie trzeba. Już od ponad 20 lat jest on organizatorem wielkiej zbiórki pieniędzy na profesjonalny sprzęt medyczny - co roku Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy łączy wszystkich Polaków: młodych, starszych, gwiazdy i zwykłych ludzi. Podobnie było kilka tygodni temu. Przypomnijmy: Gwiazdy na 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Mogłoby się wydawać, że tak szczytna i efektywna już od lat inicjatywa nie może być narażona na falę krytyki. Nic bardziej mylnego. Od dłuższego czasu niektóre środowiska próbują zdyskredytować Owsiaka i jego działalność, zarzucając mu najrozmaitsze przestępstwa - szczególnie na tle finansowym. Zjawisko to nasiliło się w ostatnich tygodniach, a wczoraj na blogu dyrektora fundacji pojawiło się emocjonalne nagranie wideo, w którym poinformował, że... rezygnuję ze wszystkich działalności, które dotąd prowadził.

To co się zakręciło wokół nas w ostatnim czasie, jest czymś nieprawdopodobnym, jest czymś co się nie mierzy w mojej głowie z niczym realnym. Muszę to porównywać do zapachu komór gazowych, do języka nazistowskiego, komunistycznego, do słów, które mogły padać w Katyniu, w Auschwitz... Coś niebywałego! 2014 rok, XXI wiek, Europa zjednoczona...Nie potrzeba nam wroga, wroga mamy wśród nas! Ilość pomyj wylanych na mnie i moich bliskich jest przeogromna. Złożyłem całą rezygnację, ze wszystkiego. Ze wszystkiego! To samo zrobiła moja żona. Cała nasza załoga powiedziała: "Jurek, Dzidzia, dalej będziemy pracowali, chociaż będzie piekielnie trudno, że nie jesteśmy razem - powiedział w emocjonalnym nagraniu na swoim blogu Owsiak.