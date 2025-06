Julia Żuaj stała się w ostatnich latach jedną z popularniejszych youtuberek w Polsce. Jej kariera mocno poszybowała w górę, a ona sama zaczęła też wychodzić poza ramy Internetu. Dotychczas mogliśmy ją już zobaczyć w "Tańcu z gwiazdami", a niebawem wystąpi też w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oprócz tego zdecydowała się zaśpiewać na Festiwalu Ekipy. Co Julia ma do powiedzenia w temacie współpracy z Frizem?

Karol Wiśniewski, szerzej znany jako Friz, od lat plasuje się w czołówce polskich twórców internetowych. To on stworzył ikoniczną Ekipę, a w późniejszym czasie również Genzie. Friz stale wdraża w życie nowe projekty, a jego imperium niezmiennie się powiększa. Na ten rok zaplanował wielki Festiwal Ekipy, w który zaangażował również innych twórców, jak Roxie Węgiel czy Julia Żugaj.

W rozmowie z naszym reporterem Julia opowiedziała co nieco o współpracy z Karolem. Wspomniała o wyzwaniu, przed którym ostatnio stanęła, czyli stworzeniu wraz z nim i innymi osobami piosenki w zaledwie 24 godziny. Nie ukrywa, że nie było to dla niej łatwe, bo sama przywykła do nieco innych standardów.