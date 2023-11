Julia Wróblewska przyłapana na paleniu papierosów! O tym, że młoda gwiazda serialu "M jak miłość" poznała już smak papierosów dowiedzieliśmy się dwa lata temu. W mediach pojawiły się wówczas zdjęcia aktorki, jak w towarzystwie znajomych pali papierosy. Kilka dni później mama Julki skomentowała zachowanie swojej córki.

Na pewno jej nie mogę niczego zabronić, bo wiem, że to przyniesie odwrotny skutek. Z tego, co mi powiedziała o tych zdjęciach, to jednorazowe wybryki. Ale gdy mi się tłumaczyła, śmiałam się, jakie to dziwne, że gdy paliła akurat tego jednego papierosa, to nagle pojawili się fotografowie- w rozmowie z Faktem mówiła wówczas mama Julii Wróblewskiej.