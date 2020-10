Julia Wróblewska pokazała mocne zdjęcie ze Strajku Kobiet. Zdenerwowana przez hejterów nie przebiera w słowach

Julia Wróblewska należy do grona gwiazd, które mocno wspierają Strajk Kobiet. Młoda aktorka aktywnie uczestniczy w protestach i relacjonuje to na swoim Instagramie. Ostatnio na jej profilu pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy Julię z transparentem:

W komentarzach pod najnowszą fotografią Julii zawrzało, a aktorka postanowiła w dosadny sposób odpowiedzieć hejterom. Zobaczcie sami.

Julia Wróblewska bierze czynny udział w Strajkach Kobiet. Podczas protestów dochodziło już do incydentów, między innymi miały miejsce przepychanki z policją, a na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie doszło także do brutalnych napaści. Ofiarą jednej z nich padła Julia Wróblewska, która odniosła obrażenia między innymi pleców i lewej dłoni. O wszystkim gwiazda poinformowała na swoim Instagramie.

Pomimo tego wydarzenia, gwiazda nie zamierza rezygnować ze wsparcia dla strajkujących kobiet. Młoda aktorka właśnie zamieściła kolejne zdjęcie, na którym widzimy ją podczas udziału w proteście, trzymającą transparent z napisem: "Żyję w Polsce dla beki, ale to nie jest zabawa". Najnowszy post aktorki wywołał lawinę komentarzy, w tym też negatywnych.

Młoda gwiazda zareagowała na ten wpis hejtera w bardzo dosadny sposób:

Po tej reakcji aktorki pojawiło się jeszcze więcej komentarzy internautów, na które Julia Wróblewska również odpowiedziała.

- Brawo, „Damo”, pokazałaś klasę! Nie masz szacunku do innych to i ludzie nie mają go do ciebie (tak, celowo z małej litery) - napisała jedna z internautek.

- może inaczej? Człowiek nie ma szacunku do mnie, więc ja nie mam go do niego 😘 - brzmi odpowiedź gwiazdy.