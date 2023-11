2 z 3

I co widzicie tu stopę Julii Wróblewskiej? Fani na jej profilu są dość podzieleni. Jedni nie widzą buta:

Pomimo tego powiększania i instastories nic nie widze

Julka nie ma nogi ????????

To wygląda jakbyś stopy nie miała XD

Inni tłumaczą niefortunne zdjęcie młodej aktorki (pisownia oryg.):

Tak się ułożyło że sukienka jogódki trochę zakryla stope Julki ale jak sobie przyblizycie to to zobaczycie ~robicie drame z niczego~

Nie ma Photoshopa,na zbliżeniu widać że but jest zakryty

To tylko tak wygląda ale jak zobaczycie kilka razy to możecie zobaczyć kawałek buta, który przysloniła sukienka i trawa. A zdjęcie świetne Julka

Jeszcze inni sami nie wierzą w tłumaczenia:

Skoro to nie jest photoshop to dlaczego jakimś cudem masz nogę w sukience?

Do burzy na profilu ustosunkowała się w końcu sama Julka. Na kolejnym slajdzie zobaczycie, co jak tłumaczy fotkę i - by zweryfikować jej słowa - zrobiliśmy dokładne zbliżenie. Sprawdźcie sami