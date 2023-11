Julia Wróblewska jakiś czas temu opublikowała na Instastories zdjęcie z tajemniczym chłopakiem. Jednak nie pojawiały się nigdzie ich wspólne zdjęcia, a to oznacza, że aktorka nie chciała jeszcze oficjalnie potwierdzić swojego związku. Teraz wszystko się zmieniło i gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Okazuje się, że on na swoim profilu udostępnił to samo zdjęcie. Czy w ten sposób poinformowali, że są parą? Zobaczcie!

Reklama

Julia Wróblewska ma chłopaka? Gwiazda potwierdza!

Julia Wróblewska w towarzystwie chłopaka, Michała, pojawiła się w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie z widowni kibicowała uczestnikom tanecznego show. To pierwsze wspólne wyjście pary. Relacją z tego wydarzenia oboje podzielili się w mediach społecznościowych. Aktorka pod zdjęciem, na którym czule obejmuje partnera napisała: Honey ♥️????. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. W rozmowie z Party.pl Julia potwierdza, że Michał to jej chłopak!

Tak, jesteśmy w związku - mówi nam krótko aktorka.

Jak udało nam się dowiedzieć, Julia i Michał poznali się przez wspólnych znajomych. Gratulujemy i życzymy samych szczęśliwych dni!

Julia Wróblewska z chłopakiem pojawiła się po raz pierwszy w programie "Taniec z gwiazdami"

East News

Julia Wróblewska

Instagram

Reklama

Zobacz także: Julia Wróblewska zdradza kulisy Agenta! Co sądzi o odejściu Edyty Górniak? "Podziwiam!"