Julia Wieniawa rzadko eksperymentuje ze swoimi włosami. Jest wierna naturalnemu kolorowi i zdecydowanie najlepiej czuje się w średniej długości fryzurach, bo takie nosi najczęściej. Czasem w mediach społecznościowych zaskakuje fanów i umieszcza zdjęcia w różnych perukach. Teraz opublikowała kilka nowych filmików na Instastories i zaprezentowała się w bardzo długich włosach! Zdecydowała się na przedłużanie włosów?

Julia Wieniawa ma nową fryzurę?

Julia Wieniawa zrelacjonowała na Instagramie swoją wizytę w atelier fryzjerskim Kajetana Góry. Młoda gwiazda była zaskoczona ilością peruk, jaką zobaczyła. Chwilę później zaprezentowała się w długim, sięgającym do pasa kucyku! Czy to oznacza, że gwiazda serialu "Rodzinka.pl" uległa modzie na przedłużanie włosów? Aktorka szybko wyjaśniła, że jest to doczepiany kucyk, który będzie mogła samodzielnie zakładać, tworząc w ten sposób nowy look na imprezy.

Widać, że stylizacja z kucykiem przypadłą do gustu Julii Wieniawie, bo kilka godzin później gwiazda z rodziną ubierała choinkę i chwaliła się nową fryzurą.

Podobają Wam się długie włosy aktorki? Powinna zdecydować się na taką długość?

Julia Wieniawa zazwyczaj nosi średniej długości włosy.

