Julia Wieniawa wzięła udział w #16hotchallenge2! Musicie posłuchać, o czym rapuje młoda gwiazda! 

Julia Wieniawa dołączyła do wyzwania #16hotchallenge2 i pokazała nagranie, na którym rapuje o sytuacji politycznej w Polsce i nawiązuje do wydarzeń w radiowej Trójce! Młoda gwiazda w swoim utworze wykorzystała fragment swojego hitu "Nie muszę". Jak jej wyszło? Internauci są zgodni- Julia Wieniawa zachwyciła swoim występem! Musicie posłuchać, jak rapuje!

#16hotchallenge2 już od kilku tygodni bije rekordy popularności w sieci. Wyzwanie promuje wspieranie medyków w walce z koronawirusem. #16hotchallenge2 polega na tym, aby osoba nominowana w ciągu 72 godziny odpowiedziała hip hopowym nagraniem 16 wersów opublikowanym w sieci i nominowała do zabawy kolejne osoby. Do tej pory w akcji wzięli udział m.in. Beata Kozidrak, Michał Szpak czy Andrzej Duda. Teraz wyzwanie podjęła również Julia Wieniawa! O czym zaśpiewała?

Elo, tu Wieniawa wjeżdża jak świeża murawa. Nie znam się na rapach, ale jadę z tym jak trabant, bo gra warta rymu dla medyków tutaj brawa. Pielęgniarki przytulam jak rodaka parawan. Z głowy korona nie spadnie jak zasilisz "Się pomaga". Naprawimy służbę zdrowia, potem inny stragan, w kraju polityczny raban i cenzury kagan. My tu joga i zabawa oni nam kasują prawa, gdybym to ja miała takie pióro jak Wisława... Wiem, że rap ten się nie mieści nawet w słabej Trójce, ale ja tu tylko tańczyć miałam w kryształowej bójce. Pomóc ludziom i wolności taki jest mój mały cel, temu światu trochę troski razem ze mną podarujcie.

Do udziału w #16hotchallenge2 zostali nominowani: Maciej Musiałowski, Jessica Mercedes, Adam Zdrójkowski, Katarzyna Zielińska oraz... Michelle Obama i Kanye West. Myślicicie, że odpowiedzą? Jedno jest pewne, nagranie Julii Wieniawy zachwyciło internautów!

- To jest po prostu dobre! Naprawdę jedna z lepszych szesnastek!

- Sztos to jest 🔥 rob muzę!!!

- Czołóweczka kobieca🤸‍♀️

- Wyszło Ci to kooooozacko!🔥- komentują fani.