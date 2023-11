Jest piękna, zdolna i zakochana, ma talent, sławę i masę propozycji. Czy można chcieć więcej? Julia Wieniawa chce wydać dobrą płytę, rozwijać się i przenieść do własnego mieszkania, w którym będze mieszkać... bez ukochanego.

Jest chyba najbardziej zajętą nastolatką w Polsce, dlatego umówić się z nią na wywiad to sztuka. Julia Wieniawa (19) ma wolną chwilę w sobotę, i to wieczorem, kiedy jest już po treningu na siłowni i wizycie w studiu nagrań, gdzie pracuje nad debiutancką płytą. Mimo młodego wieku twardo stąpa po ziemi. Ma nie tylko talent, lecz także pomysł na siebie. Wie, czego chce i dzięki czemu zrobi karierę.

Polecamy: Julia Wieniawa to nadzieja polskiego kina! Co o niej wiesz? QUIZ!

Pamiętasz, co mogłaś robić rok temu?

– Uczyłam się do matury. W każdej wolnej chwili i wszędzie: w samochodzie, autobusie, gdy jechałam do szkoły albo w przerwach w kręceniu zdjęć. Spałam pewnie po pięć godzin dziennie. W szkole stres, bo niska frekwencja i notoryczne spóźnienia. Na szczęście mama zawsze stała za mną murem. Chodziła do nauczycieli i prosiła o przełożenie terminów sprawdzianów. Powiem szczerze, że dziś nie chciałabym wrócić do szkoły.

Było aż tak źle?

Chyba nawet nie masz czasu tęsknić, bo dużo pracujesz. Podobno ostatnio odrzuciłaś kilka propozycji?

– Nie chcę być dziewczyną od wszystkiego. Dlatego nie wzięłam teraz udziału w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” ani w „Tańcu z gwiazdami”. Zapisałam się za to na zajęcia taneczne i wokalne. Robię to dla siebie, bo czuję, że to mnie rozwija. Boję się nudy, dlatego kiedy mam wolny dzień, to muszę go sobie zagospodarować. Dzwonię wtedy do trenera wokalnego albo umawiam się na zajęcia taneczne. Ostatnio chorowałam na zapalenie migdałków i musiałam dwa dni leżeć w łóżku. Natychmiast miałam z tego powodu wyrzuty sumienia. Chciałam choćby iść na siłownię, by mieć poczucie, że coś zrobiłam, jakieś zadanie wykonałam.