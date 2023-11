Najmodniejsze buty jesieni?! Julia Wieniawa już je ma! Wydacie na nie mniej niż 150 zł!

1 z 5

Choć ma dopiero 20 lat, wielu mogłoby się od niej uczyć - nie tylko jak zarządzać swoją karierą, ale i stylu. Julia Wieniawa pokazała nową stylizację, idealną na chłodniejsze dni! Wiemy gdzie kupicie te rzeczy!

Kolejna udana stylizacja Wieniawy!

Zatrudnienia dobrego stylisty do podstawa w show-biznesie, patrząc jednak na Julię, mamy wrażenie, że ta dziewczyna we wszystkim wygląda po prostu dobrze. Na ściance potrafi świecić jaśniej, niż niejedna celebrytka, ale i na co dzień wygląda bardzo stylowo. Ostatnio pokazała, że potrafi łączyć drogie dodatki, z tańszymi ubraniami, a dzisiaj zaprezentował typowo jesienną stylizację! Beżowe botki i jej golfowy sweter będą hitem tej jesieni! Zobaczcie gdzie i za ile kupicie te produkty!

